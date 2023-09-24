В Твери на "Киновече" представили фотовыставку "Донбасс. Портреты" о бойцах СВО

Всего показали 19 фотографий, изготовленных на пенокартоне

ТВЕРЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Проекты двух будущих документальных фильмов, посвященных военнослужащим - участникам специальной военной операции (СВО) и мирным жителям Донбасса, представили на XVII Всероссийском фестивале исторических фильмов "Киновече" в Твери. К показу приурочили фотовыставку портретов бойцов СВО, сообщила ТАСС режиссер-документалист, руководитель студии "Золотая лента" Екатерина Головня.

"Сегодня на кинофестивале мы с креативным продюсером Центрального дома кинематографистов Дарьей Муромовой представили проекты двух будущих документальных фильмов о бойцах и о мирных жителях Донбасса. Поскольку мы сами занимались съемками, то дополнительно еще подготовили и выставку фотографий бойцов - участников специальной военной операции", - сказала собеседница агентства.

Выставка открылась в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история". Всего было представлено 19 фотографий, изготовленных на пенокартоне. "Эти портреты - крупные планы бойцов, которые находятся в зоне СВО, но только тех, кто были не против нашей съемки, либо сами просили, чтобы мы показали их лица, и очень хотели, чтобы фильм с их участием увидели родные", - добавила режиссер.

По ее словам, что касается проекта о мирных жителях Донбасса, то он появился спонтанно, когда съемочная группа неожиданно попала в сильно пострадавший от обстрелов Северодонецк и познакомилась с шестью семьями, которые проживают в полуразрушенном многоэтажном доме. "Мы стали помогать этим людям и после наткнулась на кадры, которые я как документалист не могла обойти стороной: в пустых квартирах остались накрытые столы, были разобранные постели, открытые фортепиано с нотами, было видно, что беда застала людей внезапно, они убегали из домов, оставив все, как есть. Истории были, конечно, совершенно чудовищные", - добавила Головня.

Она отметила, что фильм рассказывает о трагической судьбе мирных жителей, которые оказались под обстрелами, о том, что они потеряли, и что могут обрести, живя в России.

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") с 21 по 25 сентября проходит в Тверской области при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. Президентом кинофестиваля является народная артистка России Светлана Дружинина. ТАСС является генеральным информационным партнером "Киновече".