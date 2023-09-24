В Вологодской области зафиксировали температурные рекорды

Температура воздуха составила 24,7 градуса

ТАСС, 24 сентября. Температурные рекорды второй день подряд обновились в Вологодской области. В Вологде термометры показали плюс 24,7 градуса, что выше предыдущего рекорда от 2006 года, сообщил Вологодский гидрометцентр.

"Сегодня, 24 сентября, в центральных и восточных районах области вновь обновились рекорды максимальной температуры за этот день. В Вологде воздух прогрелся до плюс 24,7 градуса, что выше, чем в 2006 году (плюс 22,4 градуса). В Тотьме плюс 25 градусов - значительно выше, чем в 2006 году (плюс 22,4). В Никольске максимальная температура составила плюс 23,8 градуса - выше, чем в 1983 году (плюс 20,6 градуса)", - говорится в сообщении.

В Великом Устюге температура воздуха достигла плюс 23,8 градуса, обновлен рекорд 2003 года (плюс 20,6 градуса). В западных районах рекордов не наблюдалось из-за облачности и осадков из-за прохождения холодного атмосферного фронта.

По информации метеорологов, в ночь на понедельник ожидаются дожди, станет прохладнее - температура воздуха составит плюс 13-18 градусов. Со вторника область вновь окажется во власти антициклона.