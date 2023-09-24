Домодедово временно не принимает и не отправляет рейсы

Три рейса перенаправили во Внуково

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово временно не принимает самолеты, вылеты также отложены, соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта.

Еще три рейса перенаправлены во Внуково.

По данным сервиса Flightradar, воздушное пространство в районе Домодедово свободно от самолетов. Их также нет в районе подмосковного Жуковского.

Позже была временно ограничена работа аэропорта Внуково, в настоящее время он принимает и отправляет самолеты.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 22:26 [мск]. По согласованию с районным центром организации воздушного движения с 22:33 [мск] аэропорт Внуково работает на выпуск и прием воздушных судов", - отметили в пресс-службе аэропорта.