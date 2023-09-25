В РФ предложили установить зарплату учителям на уровне не ниже двух с половиной МРОТ

В пояснительных материалах уточняется, что этот законопроект в том числе нацелен на то, чтобы вновь сделать профессию престижной и востребованной

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР вносит на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий заработную плату учителям, работающим на полной ставке, на уровне не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Документ есть в распоряжении ТАСС, инициатором законопроекта выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Поправки вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации", где предлагается прописать, что оплата труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих на полной ставке, устанавливается на уровне не ниже двух с половиной МРОТ (с 1 января 2023 года величина МРОТ составляет 16 242 руб. - прим. ТАСС). Кроме того, в документе уточняется, что выплачиваемая педагогам заработная плата не может быть уменьшена, а условия оплаты их труда ухудшены относительно предложенных законопроектом изменений.

На сегодняшний день в законе указано, что зарплата учителей муниципальных общеобразовательных организаций должна быть не ниже средней заработной платы, установленной в том регионе, где работает педагог.

Авторы проекта подчеркнули, что зарплата учителей в России сильно разнится от региона к региону. Например, в маленьких городах учителя получают примерно по 25-30 тыс. рублей, тогда как педагоги, работающие в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, получают выше 100 тыс. рублей, добавили депутаты.

"В нынешних условиях, когда требования к профессионализму педагога постоянно растут, следует принципиально пересмотреть принципы материального вознаграждения и морального поощрения человека, которому мы доверяем свое будущее и будущее своих детей. Повышая заработную плату педагогам, мы сможем вновь сделать данную профессию престижной, уважаемой и востребованной", - говорится в пояснительных материалах.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.