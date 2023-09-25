Северная Осетия отметила День республики и День Владикавказа фестивалем пирогов

В шести локациях города прошли народные гуляния

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Фестивали осетинских пирогов, гриля и народные гуляния прошли в Северной Осетии в День республики и города Владикавказа.

"В шести локациях города развернулись народные гуляния. На набережной реки Терек на ул. К. Кесаева прошел ежегодный фестиваль осетинских пирогов, там же представлена сельскохозяйственная выставка", - сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления Владикавказа.

На проспекте Мира были организованы выставки ретроавтомобилей и народных промыслов, сюрпризом стало выступление известных музыкантов на балконах исторических особняков. В Центральном парке им. К. Л. Хетагурова сотни людей приняли участие в нартских играх, городском турнире по нардам, хъазте, посмотрели кино под открытым небом на летней площадке для выступлений "Ракушка".

Во дворе Национального музея РСО-А впервые прошел фестиваль гриля. Гости и жители республики смоли попробовать более 100 пирогов с мясом, десятки килограммов шашлыка, бургеры, люля и горячий плов. На площади Свободы прошел первый фестиваль по стритболу среди республиканских команд, а также показательные выступления двукратных чемпионов России по батутным прыжкам.

В парке им. В. А. Жуковского для самых маленьких горожан были организованы конкурсы рисунка, мастер-классы по росписи пряников, множеств активностей с участием аниматоров и педагогов образовательных учреждений города.

Несмотря на небольшой дождь, в праздничных гуляниях приняли участие более 15 тысяч человек.