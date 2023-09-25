Глава МВД ФРГ выступила против установления верхнего предела по приему беженцев

В то же время Нэнси Фезер признала, что муниципалитеты находятся на пределе возможностей

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против установления верхнего предела в вопросе приема беженцев.

"Верхних пределов просто невозможно придерживаться, потому что у нас есть европейское и международное право", - сказала Фезер в эфире телеканала ARD. "Мы не можем ограничить индивидуальное право на убежище самостоятельно. Мы связаны Женевской конвенцией о статусе беженцев и Европейской конвенцией по правам человека, и в этом отношении мы должны посвятить себя решению этих вопросов", - констатировала глава МВД.

В то же время она признала, что муниципалитеты находятся на пределе возможностей, поэтому необходимо искать способы решения проблемы. "Единственное, что действительно поможет, - это европейское решение", - констатировала министр.

В свою очередь премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер высказался за введение "интеграционного предела" относительно приема беженцев в количестве около 200 тыс. человек. В эфире ARD он подтвердил, что цифра в 200 тыс. является ориентиром, "при котором интеграция в Германии еще может быть успешной".

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС".

В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.