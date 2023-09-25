Эксперты заявили, что для работы погодной лаборатории в ДФО нужно больше метеостанций

В частности, по словам главы Примгидромета Бориса Кубая, их количество нужно как минимум утроить

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Количество метеостанций на Дальнем Востоке для эффективной работы климатической лаборатории, которую планируется создать в регионе, является недостаточным, заявили ТАСС опрошенные эксперты. Так, в самом поврежденном от воды в этом году Приморском крае существующая сеть метеостанций является недостаточной для нормальной работы не только перспективной лаборатории, но и Приморского гидрометцентра, который выполняет работу по прогнозированию и предупреждению о ЧС сегодня.

"У нас сегодня в населенных пунктах действует 33 метеостанции Приморского гидрометцентра, - рассказал ТАСС глава Примгидромета Борис Кубай. - При том, что для выполнения задач по формированию точных климатических паспортов населенных пунктов Приморья нам необходимо их около 500. Даже если мы добавим к нашим все существующие сегодня частные метеостанции, к примеру, в портах, общее их число составит 164. Это значит, что его нужно как минимум утроить. Иначе математические модели погоды не будут давать нужного результата", - рассказал Кубай.

Он отметил, что сама по себе разработка математических моделей погоды является сложной задачей, за которую некоторые страны просто не берутся самостоятельно, этим занимаются международные консорциумы. При этом к настоящему времени их разработано множество, и все эффективные модели есть на вооружении Примгидромета. Несмотря на это, модель без достаточного количества исходных данных, которые дают метеостанции на местах, не будет нормально работать. А если эти данные есть, то для получения климатического паспорта конкретной местности понадобятся годы, чтобы "натаскать" модель.

Само по себе развитие сети метеорологических станций и гидропостов просто необходимо при создании климатической лаборатории на Дальнем Востоке, считает заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета по вопросам устойчивого развития арктических территорий, кандидат географических наук Юрий Данилов. "При создании такой крупной климатической лаборатории следует учесть и сопутствующее расширение сети метеорологических станций и гидропостов", - сказал в разговоре с ТАСС Данилов. По его словам, это позволит получать более детализированные данные не только по метеорологическим, но и гидрологическим показателям.

Он отметил, что данные метеорологических станций дают большой спектр информации, что позволяет проводить их научный анализ и расширяет масштаб исследований. "В идеале, если бы на специализированных метеостанциях и гидропостах брали пробы на загрязнение, то можно было бы делать прогноз не только по основным метеорологическим показателям, но и проводить мониторинг загрязняющих веществ в атмосфере и водной среде", - сказал он.

На прошедшем Восточном экономическом форуме глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента России Владимира Путина о поддержке при создании климатической лаборатории на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук. По его словам, она должна помочь региону вовремя предупреждать связанные с погодой чрезвычайные ситуации и снижать ущерб от их последствий.

Другие проблемы гидрометеорологии Приморья

Борис Кубай рассказал и о других существующих сегодня сложностях в работе синоптиков и гидрологов Приморского края. Одна из них - это необходимость обслуживать иностранные автоматические гидрологические посты, что стало невозможно из-за санкционной политики в отношении РФ.

"На сегодняшний день у нас 70 немецких гидрологических постов в Приморском крае, они уже более 10 лет работают в автоматическом режиме. И сегодня, если они будут выходить из строя, восстановить их мы сможем только разбирая другие аналогичные посты, потому что завезти комплектующие нет возможности", - объяснил главный синоптик Приморья.

При этом он позитивно оценил планомерную работу региональных властей по расчистке русел рек. Осенью в Госдуме планируется рассмотрение изменений в федеральное законодательство, предполагающих передачу соответствующих полномочий на уровень регионов, чтобы они имели возможность вести плановые работы по дноуглублению. Инициатива принадлежит губернатору Приморья и призвана помочь эффективнее справляться с последствиями наводнений.