В аэропорту Якутска из-за тумана задержали несколько рейсов

Метеовидимость составляет 50-100 м

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Туман стал причиной задержек в аэропорту столицы Якутии, задерживается прибытие и вылет рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.

"Сегодня утром, 25 сентября, в аэропорту Якутск туман, метеовидимость составляет 50-100 м. Задерживается отправление и прибытие рейсов, в том числе по центральному расписанию", - говорится в сообщении.

Рейс Санкт-Петербург - Екатеринбург - Якутск авиакомпании "Якутия" перенаправлен в Нерюнгри, прибытие ожидается при улучшении погоды. В Якутске задерживается вылет двух рейсов авиакомпании S7 в Иркутск и Новосибирск, а также вылет международного рейса в Харбин авиакомпании "Якутия". Расписание полетов корректируется в соответствии с погодными условиями, добавили в пресс-службе.

В Якутске по состоянию на 09:00 (03:00 мск) температура в районе аэропорта составила 0 градусов.