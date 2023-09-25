В Якутии запустят проект по развитию детского туризма в зоне БАМа

Он охватит южные районы республики

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Проект по развитию детского туризма планируется запустить в Якутии в этом году по маршруту железной дороги, он охватит южные районы республики. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов.

В этом году в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) был подписан меморандум о взаимодействии в развитии туризма в зоне БАМа. Намерение сотрудничать скрепили подписями представители Амурской области, Хабаровского и Забайкальского краев, Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия.

"Железная дорога проходит по южным районам Якутии, где развиты промышленность и производство, где, помимо этого, существует уникальная культура коренных народов Севера - эвенков, - рассказал Громов. - Мы планируем показать, как добывают золото в Алдане, уголь - в Нерюнгри, как работает техника, и кто на ней работает, в какие вузы и какие учреждения СПО можно поступить. Также будет учтена спортивная и культурная часть в этих районах в рамках маршрута существующей железной дороги".

Предполагается, что на каждой станции будут выстроены определенные маршруты с данными о том, где туристам можно разместиться, а также о достопримечательностях, заведениях, сувенирах. Он отметил, что планируется охватить школьников среднего и старшего звена, проект намерены запустить на предстоящих осенних каникулах этого года.

По его словам, в начале октября ожидается прибытие в Якутию представителей дальневосточных регионов, которые намерены развивать туризм в зоне БАМа, для изучения маршрутов.