В Петропавловске-Камчатском начался отопительный сезон

Температура воздуха еще не достигла положенного минимума, но в жилых домах и учреждениях уже некомфортно, отметил мэр города Константин Брызгин

ТАСС, 25 сентября. Отопительный сезон начался в Петропавловске-Камчатском, несмотря на то что среднесуточная температура воздуха еще не достигла необходимого минимума, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Постановление о начале отопительного сезона глава города Константин Брызгин подписал в минувшую пятницу, и сегодня тепло по плану начало поступать в дома горожан. Об этом доложено сегодня на оперативном совещании у губернатора", - сообщили в пресс-службе.

По словам мэра, находиться в жилых домах и учреждениях города с каждым днем все более некомфортно, а потому начать отопительный сезон стало необходимостью. Тепло на объекты социальной сферы и в многоквартирные дома будет подаваться поэтапно. Сначала теплоснабжающие организации будут выполнять заполнение и регулировку систем.

Решение о начале подачи теплоснабжения муниципалитеты принимают, исходя из среднесуточной температуры воздуха. Отопительный сезон обычно начинается, если она продержится на отметке плюс 8 градусов и ниже в течение пяти дней. Сегодня в Петропавловске-Камчатском дневная температура воздуха составит плюс 13 градусов. Ночью столбики термометров опускались до плюс 3 градусов.