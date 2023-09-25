Умер босс итальянской мафии Мессина Денаро

Ему было 62 года

ТАСС, 25 сентября. Итальянский мафиози, один из главарей группировки "Коза ностра" Мессина Денаро умер на 63-м году жизни в тюрьме итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, Денаро страдал от тяжелой формы рака толстой кишки, который был диагностирован у него в конце 2020 года. С момента своей поимки и заключения в январе этого года он получал лечение в тюремной больнице и перенес две операции.

В пятницу мафиози отказался от дальнейшего лечения и питания и был объявлен неизлечимым, уточняет агентство.

О поимке Мессины Денаро

Денаро скрывался от правосудия около 30 лет, с лета 1993 года. По данным агентства, Денаро был задержан в частной клинике Маддалена в Палермо. Согласно информации телеканала Sky TG24, он не оказал сопротивления при задержании. В клинике он проходил лечение в течение года. Практически всегда мафиозных боссов обнаруживали на родной территории в секретных бункерах. Случаи арестов в больницах были и ранее. Сложность с Денаро заключалась в том, что не было известно, как он выглядит.

Ранее он был приговорен к пожизненному сроку за убийства и организацию терактов на Сицилии, в Риме, Милане и Флоренции, к которым мафия прибегала для оказания давления и устрашения властей. В 2020 году суд города Кальтаниссетта на острове Сицилия признал Денаро причастным к организации убийства судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году.

Следственные органы предполагали, что он возглавил сицилийскую мафию после ареста в 2007 году предыдущего босса Сальваторе Ло Пикколо. Он всего год стоял во главе мафиозной группировки после Бернардо Провенцано, "босса боссов", которого удалось арестовать в 2006 году после того, как тот на протяжении более чем 40 лет скрывался от правосудия. Провенцано, получивший пожизненный срок, умер в тюрьме в 2016 году в возрасте 83 лет.

На протяжении многих лет полиция арестовывала людей из окружения Денаро. Некоторые раскаявшиеся мафиози, которые пошли на сотрудничество с правоохранительными органами, отрицали, что Денаро мог возглавить мафию "Коза ностра", поскольку он представляет клан из Трапани, а традиционно "крестные отцы" происходят из Корлеоне (к югу от Палермо).

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала арест Денаро "большой победой государства".