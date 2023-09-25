В Якутии рассчитывают, что арендное жилье позволит закреплять кадры в арктических районах

По мнению депутата Государственного собрания региона Сахамина Афанасьева, такой подход должен получить поддержку со стороны правительства и парламента

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Внедрение механизмов арендного жилья поможет закреплять медицинские и педагогические кадры в арктических районах Якутии. Такое мнение выразил ТАСС депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) региона Сахамин Афанасьев.

"[Аналогичный] принцип арендного жилья необходимо принимать в отношении арктических и северных районов Якутии, где остро стоит вопрос укомплектованности специалистами в отраслях здравоохранения и образования. Необходимо строить дома по принципу аренды и обеспечивать им наших специалистов, которые едут в арктические районы. Это позволит решить кадровые вопросы, вопросы закрепления специалистов. Этот подход должен быть поддержан правительством, парламентом региона, получить отражения в программах Минстроя Якутии", - сказал депутат.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о необходимости ухода от освоения территорий Дальнего Востока вахтовым методом, а вместо этого, например, предоставлять приезжающим рабочим арендное жилье. По его мнению, вахтовая работа на Дальнем Востоке противоречит задаче его развития. Кроме того, отрыв вахтовика от семьи не приносит ничего хорошего, а в существующем вахтовом жилье невозможно создать домашние условия жизни.

Законопроект о регулировании вахтовых поселков

Как отметил Афанасьев, власти региона неоднократно поднимали вопрос о вахтовых поселках. "Разработали проект федерального закона. В период строительства и освоения месторождения можно обеспечить вахтовым жильем первостроителей. Однако в период эксплуатации месторождения либо начала эксплуатации промышленного объекта вахтовый метод уже неприемлем. Для размещения работников промпредприятий, которые приезжают в регионы Дальнего Востока, в ближайших населенных пунктах можно строить арендное жилье для специалистов", - сказал Афанасьев.

Он отметил, что необходимо, чтобы работники промышленных компаний "жили со своими семьями в пределах населенных пунктов, получали все социальные услуги. Возможно, они будут закрепляться и оставаться жить на Дальнем Востоке".

Парламент Якутии разработал концепцию законопроекта "О статусе вахтовых поселков" для правового регулирования вопросов взаимодействия организаций, применяющих вахтовый метод, с органами публичной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены вахтовые поселки. Им предлагается урегулировать создание, режим функционирования и закрытие вахтовых поселков, установить обязанность заключать соглашения о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития между организацией и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными районами и округами, на территории которых расположены вахтовые поселки.

Документ также предусматривает выдачу разрешений на создание вахтового поселка и принятие порядка его создания, квотирование рабочих мест для лиц, проживающих на территории соответствующего субъекта, где будет расположен вахтовый поселок. Кроме того, власти региона считают, что при создании вахтовых поселков необходимо заранее предусмотреть утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, регламентировать экологические аспекты деятельности таких поселков.

Недостатки вахтового метода

Как ранее отмечал Афанасьев, сегодня законодательно определен лишь вахтовый метод работы в рамках трудовых отношений. Кроме того, в Налоговом кодексе РФ содержание вахтовых поселков отнесено к себестоимости продукции.

Многие вахтовые объекты, по его словам, превратились в крупные поселки с соответствующей коммунальной инфраструктурой, населением, достигающим десятков тысяч человек, культурно-бытовыми, транспортными объектами.

Ранее эксперты Проектного офиса развития Арктики предложили провести эксперимент по утилизации вахтовых поселков в Арктической зоне РФ до полного восстановления окружающей среды. Эксперты предложили провести эксперимент в Якутии с использованием государственно-частного партнерства. В исследовании отмечалось, что вахтовые поселки "после завершения производственного процесса остаются в Арктике и разрушают ее природу".