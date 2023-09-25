На острове Ольхон высадили более 6 тыс. сосен

Работали 64 волонтера из разных городов России, а также из Казахстана, Индии, Монголии, Швейцарии

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 6 тыс. сосен высадили волонтеры из разных стран на самом большом острове Байкала - Ольхоне - в местах пожарищ и деградировавшего леса. Об этом сообщила ТАСС директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь" Наталья Еремеева.

"Мы высадили 6,2 тыс. сосен. Работали 64 человека, которые приехали из разных городов России, а также Казахстана, Индии, Монголии, Швейцарии. На двух территориях происходила посадка. Первая - это территория Прибайкальского национального парка, где были пожарища, в 2007-2008 годах сгорели большие площади. Вторая - территория муниципального образования, поселок Харанцы, береговая линия. Там деградировал лиственничный лес", - рассказала собеседница агентства.

Деревья на Ольхоне волонтеры высаживают с 2015 года. В 2024 году работа по посадке деревьев на острове продолжится.