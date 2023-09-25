В Забайкалье из-за ОРВИ закрыли школу и два соцучреждения для детей

Речь идет о школе №1 в ЗАТО поселок Горный, детском доме им. Подгорбунского в Чите и ГУСО "Кедр" в Улетовском районе

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Школу и два социальных учреждения для детей закрыли в Забайкальском крае из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией групповой заболеваемости ОРВИ введены ограничительные мероприятия. Одна школа закрыта полностью, это школа №1 в ЗАТО поселок Горный. Также полностью закрыты два социальных учреждения. Это детский дом им. Подгорбунского в Чите и ГУСО (Улетовский социально-реабилитационный центр - прим. ТАСС) "Кедр" в Улетовском районе", - сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что еще 10 школ на территории Забайкалья закрыты частично. В них не работают 20 классов.

В пресс-службе Министерства образования Забайкалья сообщили ТАСС, что в детских садах закрыта только одна дошкольная группа в Чите. Частично из-за ОРВИ и гриппа не работают классы в школах города Краснокаменска, Нерчинского и Газимуро-Заводского районов.