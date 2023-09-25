Правительство США отказало Такеру Карлсону в возможности взять интервью у Путина

Телеведущий отметил, что никто в американских СМИ его не поддержал, когда он выразил свое желание

ТАСС, 25 сентября. Телеведущий Такер Карлсон сообщил швейцарскому журналу Die Weltwoche, что пытался взять интервью у президента России Владимира Путина, но получил запрет на это от властей США.

"Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом", - сообщил журналист изданию в воскресенье и отметил, что никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста осветить мнение российского лидера об украинском конфликте.

Он также заявил, что администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над всеми американскими СМИ, а большинство работников средств массовой информации боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти.

27 августа главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия-1" сообщила, что Карлсон выразил желание взять интервью у Путина, и попросила донести информацию об этом до главы российского государства.