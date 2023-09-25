Собянин сообщил, что в районе Москворечье-Сабурово построят учебный корпус на 750 мест

По словам мэра столицы, школу планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Девелопер построит и передаст городу учебный корпус на 750 и детский сад на 350 мест в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москворечье-Сабурове девелопер построит и передаст городу учебный корпус на 750 мест и детсад на 350 мест. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, садик - в 2030-м", - написал мэр.

Он добавил, что в районе также появятся два спортивных объекта, один из которых, многофункциональный комплекс с бассейнами "Вышка", станет тренировочной базой для профессионалов. Мэр уточнил, что в свободное время посещать комплекс смогут любители.

Кроме того, на проспекте Андропова в Нагатинском Затоне завершается строительство блока начальных классов на 150 учеников с детским садом на 50 мест. В Бирюлеве Восточном на 95% готов детский сад на 140 мест. Еще один детсад с бассейном, рассчитанный на 250 мест, построят на Кавказском бульваре в Царицыне, отметил Собянин.