Волонтеры вывезли более 5 тонн пластикового мусора с пляжей двух морей Арктики

Работы проводились на побережьях Белого и Баренцева морей

ТАСС, 25 сентября. Участники волонтерской экспедиции "Чистый Териберский берег - 2023", завершившейся в Мурманской области, вывезли с труднодоступных пляжей Белого и Баренцева морей 5,3 тонны пластикового мусора. Проект реализуется благодаря поддержке комитета молодежи Мурманской области и Фонда защиты китов, которые сделали основной вклад, сообщила ТАСС руководитель экспедиции Ульяна Латка.

По оценке экспертов Фонда защиты китов, ежегодно в мировой океан попадает около 16 млн тонн пластикового мусора, при этом значительная его часть - вместе с течением Гольфстрим и стоком рек арктического бассейна в Баренцево море, являющееся самым высокопродуктивным морем в территориальных водах России. Пластиковый мусор - одна из основных причин антропогенной смертности морских млекопитающих. Киты все чаще гибнут от закупорки желудка кусками полиэтилена и другими пластиковыми предметами, от запутывания в упаковках, лесках, рыболовных снастях.

"За месяц с небольшим мы выполнили без преувеличения огромный объем работ с фантастическим результатом, очистив от пластикового мусора 12,5 км побережья Белого моря, а также три пляжа в Териберском заливе Баренцева моря. В списке полностью очищенного - побережье Вольострова вблизи Умбы и пляж Орловский, один из основных пляжей Териберского залива. С береговой линии двух морей вывезены 260 мешков, это 52 куб. м, или 5,3 тонны пластика. В целом нам удалось решить главную задачу этого года - сделать волонтерство по очистке морей одновременно высокопривлекательным и высокоэффективным, все волонтеры остались довольны и планируют продолжить работу в следующем году", - рассказала руководитель экспедиции, уточнив, что в экспедиции участвовали волонтеры из семи регионов России.

По оценкам экспертов, пластиковое загрязнение морей и океанов является первопричиной гибели от 150 до 200 тыс. морских млекопитающих ежегодно. Собранные экспедициями в 2022-2023 годах данные показывают, что опасность пластикового загрязнения океана недооценена. Когда растущий вал загрязнения морей и океанов наложится на зарождающийся вал рассыпания полимерных изделий на пляжах всего мира, то возникнет "девятый вал" загрязнения, который может привести к череде экологических катастроф по всему мировому океану. Только на одном Орловском пляже волонтеры обнаружили около 30 пятен рассыпания старых полипропиленовых лент и канатов.

Научный директор фонда Владимир Латка назвал проблему глобальной: за два сезона на Баренцевом море полностью очищены только три пляжа, устранены три плотных скопления пластикового мусора. Но на открытом северном побережье Мурманской области имеется около 1,8 тыс. аналогичных скоплений, на планете же в целом их миллионы. Удалить этот пластик можно только вручную, кропотливым трудом, и никакие консорциумы даже крупнейших компаний мира с этим справиться не смогут, поделился он с ТАСС своим мнением.

"Выходом из ситуации может быть создание красивой и эффективной технологии, которая сделает уборку берегов доступным и привлекательным занятием буквально для всех жителей планеты. При этом непреодолимых препятствий в этом начинании нет. Детали сейчас прорабатываются, впереди работа по привлечению инвестиций в изготовление специальных транспортных средств и приспособлений, в создание первой береговой базы, в реализацию следующих, все более интересных этапов проекта", - добавил собеседник агентства.