В Приморье подтвердили новый очаг вируса АЧС

Его зафиксировали в селе Кроуновка Уссурийского городской округа

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС) в селе Кроуновка Уссурийского городской округа, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Протоколами испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 25 сентября 2023 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в пробах материалов, полученных от животных хозяйства села Кроуновка Уссурийского городского округа. В лабораторию на исследование поступили пробы патологического материала, отобранного от павшего двухмесячного поросенка, и семь проб крови свиней разных возрастных групп", - говорится в сообщении.

Уточняется, что госветинспекция Приморского края должна ввести карантин на указанной территории. Вывоз мяса, которое не подвергалось промышленной тепловой обработке, с территории эпизоотического очага, а также с территории угрожаемой зоны запрещен.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Из-за последствий вируса власти Приморья в январе ввели запрет на все виды охоты на кабана в регионе до 2025 года, так как кабан является пищей для амурского тигра, и дальнейшее снижение численности кабана может негативно сказаться на популяции этого хищника.