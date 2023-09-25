В Австралии неизвестная бросила торт в лицо главы регионального правительства

В полиции отметили, что мотив напавшей на Наташу Файлз женщины остается неясным

СИДНЕЙ, 25 сентября. /ТАСС/. На севере Австралии 56-летняя женщина кинула торт в лицо главе правительства региона Северная территория Наташе Файлз. Об этом сообщили в местном полицейском управлении.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, около 11:40 по местному времени (04:10 мск). "После инцидента с участием главы правительства [Северной территории] Наташи Файлз полиция предъявила обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах 56-летней женщине. В понедельник, [25 сентября], она была освобождена под залог", - указали в полиции, отметив, что суд над нападавшей состоится в Дарвине 10 октября 2023 года.

Сама Файлз назвала поведение женщины, бросившей ей в лицо торт, неприемлемым. "Насилие недопустимо и полиция проведет расследование произошедшего, - заявила глава правительства региона. - У нас на территории политики и депутаты парламента являются частью сообщества, и нам нравится оставаться доступными [для общения], но никто из нас не должен сталкиваться с таким".

В полиции отмечают, что мотив напавшей на Файлз женщины остается неясным и сотрудники правоохранительных органов рассчитывают выяснить причины и обстоятельства произошедшего в ходе расследования.

Ранее в социальных сетях Австралии было опубликовано видео, на котором неизвестная женщина подбегает к главе правительства Северная территория и кидает ей в лицо торт с кремом. Позднее стало известно, что инцидент произошел на улице торгового квартала сразу после встречи Файлз с жителями города Найтклифф (северный пригород Дарвина). Полиция региона заявила, что встревожена происшествием и намерена усилить защиту представителей власти.