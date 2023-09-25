Рекламный рынок в регионах России: вызовы, тренды и перспективы

Рекламный рынок в России в 2023 году показывает стремительный рост. Во многом этот подъем был обусловлен активностью в регионах

Локальные рекламные агентства не только чаще стали работать с федеральными клиентами, но и начали сотрудничать с зарубежными партнерами из Азии, Ближнего Востока и стран СНГ. Кроме того, не ослабевает и тренд на появление новых отечественных торговых марок. Локальные производители массово идут в агентства и готовы тратить бюджеты на создание и продвижение брендов. Чем живет рекламный рынок в регионах сегодня и как это влияет на бизнес? Рассказывают участники Национального рекламного форума Регионы (НРФ Регионы) и эксперты Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).