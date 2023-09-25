Москвичи смогут оплачивать счета за городские услуги через систему быстрых платежей

Банковская комиссия за операцию при оплате с помощью СБП не взимается до 31 декабря 2023 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пользователи портала mos.ru смогут оплачивать счета за городские услуги через систему быстрых платежей (СБП), кроме единого платежного документа и услуг Мосэнерго, сообщается на портале мэра Москвы.

"В сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru появился новый способ оплаты. Теперь у зарегистрированных пользователей есть возможность оплачивать часть счетов за городские услуги через СБП. Кроме того, до 31 декабря 2023 года для них действует специальная акция: при оплате с помощью СБП не взимается банковская комиссия за операцию", - говорится в сообщении.

Кроме того, у пользователей есть возможность получить кешбэк в размере 1% от суммы счета. Для этого им необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на портале или в приложении "Привет, Мир!". Кешбэк в течение трех дней автоматически вернется на счет, с которого была произведена оплата через СБП, приводятся в сообщении слова и.о. замруководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрия Иванова.

Оплата счетов через СБП доступна всем владельцам личных кабинетов со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. В сервисе "Мои платежи" можно оплачивать, например, обучение детей в кружках и секциях, пользование домашним телефоном и интернетом или аренда помещений.