25 сентября, 06:54

Глава Рязанской области заявил о необходимости построить мост-дублер через Оку

По мнению Павла Малкова, работы необходимо провести в течение пяти лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мост-дублер через Оку в Рязани необходимо построить в течение пяти лет, так как возведенный 50 лет назад и до сих пор действующий мост находится в высокой степени износа. Об этом сообщил на заседании комитета по экономической политике в рамках Дней Рязанской области в Совете Федерации губернатор региона Павел Малков.

"Срок остаточной эксплуатации нашего моста составляет пять-семь лет - это звучит обтекаемо. Надо говорить прямо - через пять, максимум семь лет он рухнет. Это подтверждено всеми экспертизами, и это будет крупная логистическая катастрофа, потому что ближайший мост - через 100 км", - сказал он.

Губернатор отметил, что уже ведется разработка проекта нового моста протяженностью 12 км. По предварительным оценкам, его строительство оценивается в 30 млрд рублей.

"У нас есть одно узкое место - это перегруженный мост через Оку, которые соединяет не только части нашего региона, но и является выходом федеральных трасс на Владимир, Нижний Новгород. Ежедневно более 50 тыс. автомобилей, мосту более 50 лет", - добавила зампредседателя правительства Рязанской области Юлия Швакова. 

Теги:
РоссияКемеровская областьМалков, Павел Викторович
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