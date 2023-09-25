Единый читательский билет теперь можно загрузить в приложение "Мой id"

Это позволит не носить с собой пластиковую карту ЕЧБ при посещении библиотек

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Единым читательским билетом (ЕЧБ) при посещении столичных библиотек можно пользоваться в приложении "Мой id". Опция доступна любому зарегистрированному пользователю портала mos.ru, сообщается на портале мэра Москвы.

"Мобильное приложение "Мой id" - удобный инструмент для онлайн-доступа к данным документов, будь то паспорт, СНИЛС, полис ОМС или единый читательский билет. Сегодня при посещении библиотек москвичу не требуется носить с собой пластиковую карту ЕЧБ, искать скриншот электронного читательского билета в смартфоне или заходить в кабинет читателя в сервисе "Библиотеки Москвы": штрихкод ЕЧБ можно найти в приложении "Мой id". Настроить быстрый доступ просто: если номер билета указан в личном кабинете на mos.ru, останется только авторизоваться в приложении и добавить ЕЧБ в список избранных документов", - рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Также мобильное приложение "Мой id" дает возможность быстро посмотреть данные своих документов. Это может понадобиться при заполнении бланков и онлайн-форм, а также для передачи нужных сведений или оформления некоторых городских услуг. Сервис автоматически синхронизируется с городскими информационными системами и отображает данные, которые указаны в личном кабинете пользователя на mos.ru или были использованы при получении госуслуг.

"Мой id" можно скачать во всех основных магазинах приложений.