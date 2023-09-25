В Новосибирской области планируют создать систему для социализации людей с инвалидностью

Замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов отметил, что проект рассчитан на лиц старше 18 лет

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Минсоцразвития Новосибирской области планирует в 2024 году приступить к реализации проекта по социализации и трудоустройству людей с инвалидностью старше 18 лет. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

"Есть поручение министра о том, чтобы создать на базе одного из наших учреждений функционал, когда человек должен получить индивидуальный маршрут. По итогу он должен социализироваться, устроиться на работу, а если какие-то сильные когнитивные нарушения, то хотя бы полностью себя обслуживать. <…> Приступить к реализации проекта планируется в следующем году", - сказал он.

Планируется, что специалисты смогут в индивидуальном порядке помочь человеку с инвалидностью получить первичные трудовые навыки и навыки по самообслуживанию. Кроме этого, в области впервые будет открыто отделение дневного пребывания для людей с инвалидностью старше 18 лет, где смогут находиться лица с сильными ментальными нарушениями здоровья. "Их родители, люди, которые за ними ухаживают, имеют возможность устроиться на работу, а мы будем за ними присматривать, и, если есть потенциал по реабилитации, с ними будут работать специалисты", - сказал он.

По данным министерства труда и соцразвития региона, около 7% жителей Новосибирской области имеют инвалидность. Это около 189 тыс. человек. Из них около 12 тыс. - дети. Доля лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения в общем числе лиц с инвалидностью составляет около 5%.