На Северном речном вокзале в Москве за свадебный сезон поженились более 120 пар

Это на 20% больше, чем в прошлом году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Свадебный сезон 2023 года завершается на Северном речном вокзале в Москве. С мая по сентябрь более 120 пар поженились на этой площадке, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Завершаем сезон свадеб на Северном речном вокзале. С мая по сентябрь на нем в рамках проекта по выездной регистрации брака "Новые адреса счастья" поженились более 120 пар, что на 20% больше, чем в прошлом году. Свадебный сезон на Речном вокзале был богат на красивые даты - торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09 и в другие дни. Последние регистрации в такую дату прошли 23.09.23, в этот день на Северном речном вокзале заключили брак 10 пар, а всего в Москве - более 900", - рассказала заммэра.

Регистрации брака проходят в здании обновленного речного вокзала. Под марш Мендельсона молодожены входят со стороны набережной Москвы-реки в зал, где их приветствуют гости и ведущая церемонии. Пары обмениваются кольцами, ставят подписи в записи акта о заключении брака и принимают поздравления. Торжественные церемонии на Северном речном вокзале проходят с 20:00 до 00:00. После бракосочетания молодожены вместе с гостями могут пройти на смотровую площадку и устроить фотосессию.

Для столичных молодоженов доступно более 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, стадион, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон Ройал", колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни. Сейчас на необычных площадках регистрируется 25% браков. На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления.