Участники автопробега инвалидов проверят доступную среду в Забайкалье

Автопробег продлится пять дней

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Автопробег людей с ограниченными возможностями "Преодоление" имени Виталия Хуторного, посвященный в 2023 году 35-летию образования Всероссийского общества инвалидов, стартовал в Чите. Его участники проверят доступную среду в районах Забайкалья, сообщил ТАСС заместитель председателя забайкальской региональной организации ВОИ Сергей Петров.

"Мы в каждом автопробеге мониторим доступную среду, посещаем объекты, проводим семинары для соцработников по методике работы с различными категориями инвалидов. В каждом населенном пункте мы также осуществляем возложение венков на мемориалах воинов, погибших в Великую Отечественную войну", - сказал Петров.

Автопробег продлится пять дней. В нем принимают участие руководители Забайкальской региональной организации ВОИ, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих, а также инвалиды - активисты с богатым опытом. Участники автопробега отправились из Читы, проедут через Улетовский, Хилокский, Петровск-Забайкальский районы до села Красный Чикой.

В акции принимают участие 10 автомобилей, в каждом районе к ним будут присоединяться остальные участники пробега. Ожидается, что во встречах и мероприятиях акции примут участие более 1 тыс. человек. Завершится путешествие 30 сентября в Чите.

Автопробег инвалидов "Преодоление" проводят в Забайкалье с 2008 года, в 2023 году уже в 12-й раз. Его цель - активизация инвалидов Забайкальского края и формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания людей с ограниченными возможностями. Одним из основателей автопробега был Хуторной - забайкальский пловец, чемпион СССР, России и СНГ по плаванию и легкой атлетике, а также чемпион открытого чемпионата США по плаванию и Паралимпийских игр в Барселоне в 1992 году. Хуторной трагически погиб 16 сентября 2019 года. С 2021 года автопробег носит его имя.