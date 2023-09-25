В медучреждениях Калмыкии ввели масочный режим в связи с ОРВИ и гриппом

По словам министра здравоохранения Булата Сараева, республика подготовилась к сезонному подъему заболеваемости

ЭЛИСТА, 25 сентября. /ТАСС/. Масочный режим ввели во всех медицинских учреждениях Калмыкии в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Булат Сараев.

"Провели совещание по ситуации с сезонным подъемом гриппа и ОРВИ в республике. Безусловно, отмечаем рост. Принимаем меры: издали приказ о введении масочного режима во всех медучреждениях региона, в городской поликлинике Элисты открыли дополнительный фильтр-бокс для приема пациентов с температурой", - сказал он.

По словам министра, республика подготовилась к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ. Пока вопрос о дополнительном коечном фонде вне профильных медучреждений не рассматривается, поскольку койко-мест для пациентов с вирусными заболеваниями в инфекционной больнице достаточно.

"Вакцинация от гриппа идет активно, работаем и с организованными коллективами. На сегодняшний день вакцинировано 47 тыс. жителей республики", - добавил министр.