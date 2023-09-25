В Иркутской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 58%

В регионе выявили 95 случаев коронавируса

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 на 58% зарегистрирован за неделю в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"95 случаев COVID-19 зарегистрировано в Иркутской области за прошедшую неделю, это на 58% выше, чем на предыдущей", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в регионе был подтвержден 374 461 случай COVID-19. Выздоровели 370 019 человек.

Специалисты продолжают проводить мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В аэропорту Иркутска круглосуточно ведется контроль за состоянием пассажиров и экипажей международных рейсов.