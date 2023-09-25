Памфилова записала видеообращение в рамках проекта "Разговоры о важном"

По мнению председателя Центризбиркома, избирательная система РФ является одной из самых передовых в мире

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Избирательная система России является одной из самых передовых и современных в мире, это уникальный общественно-государственный институт, отметила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время видеообращения на внеурочном занятии "Разговоры о важном".

В понедельник в школах России "Разговоры о важном" посвящены 30-летию избирательной системы РФ. В рамках занятия ученикам 1-4-х классов предстоит выбрать президента сказочной страны, а 5-11-х классов - вариант благоустройства школы. Для урока глава ЦИК Памфилова записала видеообращение к учащимся, где рассказала о работе комиссии, важности выборов и участия в них.

"Избирательная система России - это уникальный общественно-государственный институт, который не входит состав ни исполнительной, ни законодательной власти, его основное предназначение - это как раз формировать власть путем организации, проведения выборов", - сказала Памфилова, добавив, что отечественная избирательная система является одной из самых передовых и современных в мире и "беспрецедентной по уровню прозрачности, степени организации контроля за ходом выборов".

Говоря о важности участия в выборах, Памфилова подчеркнула, что от данной процедуры зависит, кто придет к власти. После получения доверия избирателей избранная власть будет решать "построить ли новую дорогу или школу", добавила она.

Глава ЦИК также поделилась воспоминаниями о своих походах на выборы в разном возрасте. "В первый раз я ходила на выборы в пять лет вместе с родителями. Это был большой праздник, на который мама надевала лучшее платье и туфли, а папа - самый выходной костюм. Также помню, когда я сама в 18 лет ходила на выборы как избиратель. Помню, как меня поздравили на избирательном участке, подарили мне цветочек, я тогда почувствовала себя взрослой, осознала свою ответственность", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что избирать лидера страны, края, области - это ответственное действие, а не просто голосование "пальчиком в телефончике".