25 сентября, 07:44
Военная операция на Украине

В центре Курска из-за атак беспилотников отменили традиционный крестный ход

Икону Божией Матери "Знамение" сразу доставят в Знаменский собор, где состоится молебен

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение", собирающий сотни православных паломников, отменили в центре Курска из-за участившихся атак украинских беспилотников, сообщил на совещании правительства региона губернатор области Роман Старовойт.

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"За последние дни активизировалось использование беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Принято решение не проводить Крестный ход в областном центре. Икона будет доставлена непосредственно в собор, как это делалось в период пандемии", - сказал Старовойт.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в целях безопасности 25 сентября верующие смогут встретить икону в Знаменском соборе в центре города, где состоится молебен.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центр Курска, повреждения зафиксировали на крышах двух административных зданий, в 15 домах, никто из жителей не пострадал. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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