В "VK Музыке" появился раздел с аудиокнигами

Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Раздел с аудиокнигами появился в сервисе "VK Музыка". Там можно найти разные произведения, от мировых бестселлеров до аудиокниг определенных жанров, сообщили в пресс-службе VK. Но основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса.

Раздел уже есть в приложении "VK Музыки", скоро он появится и в приложении "ВКонтакте". Кроме бестселлеров, там можно найти классическую и детскую литературу, фантастику, современную прозу и другое.

В VK обещают, что раздел аудиокниг будет постоянно пополняться. Каждые три месяца обновляется бесплатная книжная подборка - ее составляет редакция.