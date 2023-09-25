В Заполярье откроют еще один центр военно-спортивной подготовки молодежи "Воин"

Его намерены открыть в 2024 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", откроют в Мурманской области в 2024 году. Мурманская область станет вторым регионом арктической зоны, где открыто региональное отделение, сообщили в пресс-службе центра.

"Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в 2024 году планирует расширить географию своего присутствия. Мурманская область станет еще одной точкой на карте, где будет открыто региональное отделение организации. Договоренность об этом достигнута между губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и директором Центра "Воин" Николаем Языниным", - говорится в сообщении.

В мае одно из 12 региональных отделений организации открыли в ЯНАО.

О центре "Воин"

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко и зампреду правительства России Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. В 2024 году количество филиалов планируют удвоить. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе.

Центр "Воин" разрабатывает углубленную программу по управлению беспилотниками. В нее войдут темы по устройству и типам БЛА, применению беспилотников в различных отраслях. Курсанты будут осваивать полеты в ночное время, проводить разведку местности и учиться работать с группой из трех-четырех дронов.