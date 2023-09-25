В Мосгордуме обсудят соблюдение закона о тишине в многоэтажках

Также на повестке дня остается тема усиления ответственности для "шумных водителей"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Обеспечение тишины в многоэтажных домах столицы обсудят в городском парламенте. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Стартовала осенняя сессия. До конца сентября (в среду - прим. ТАСС) Мосгордума проведет первое заседание после летнего перерыва. Столичный парламент продолжит законотворческую работу, направленную на улучшение качества жизни москвичей. <…> По многочисленным обращениям москвичей, будем принимать все возможные законодательные меры для обеспечения тишины и покоя в многоэтажках. На одном из ближайших заседаний столичного парламента рассмотрим законопроект, инициированный мэром Москвы [Сергеем Собяниным]", - сказал Шапошников, слова которого приводит пресс-служба столичного парламента.

Он уточнил, что законопроектом предлагается внести изменения в столичный КоАП, что "позволит в полном объеме исполнить постановление по реализации полномочий органов госвласти по составлению протоколов об административных правонарушениях для защиты прав москвичей на обеспечение покоя и тишины". Также на повестке дня остается и тема усиления ответственности для "шумных водителей".

"В весеннюю сессию Государственная дума [СФ] РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволит регионам штрафовать владельцев транспортных средств за мешающий гражданам спать шум автомобилей и мотоциклов на сумму до 30 тыс. рублей. Нарушения будут фиксировать с помощью специальных технических средств. Ранее столичный парламент поддержал законодательную инициативу мэра Москвы о внесении поправок в КоАП РФ, которые предусматривают усиление ответственности недобросовестных водителей за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а также закрепляют возможность фиксации подобных правонарушений работающими в автоматическом режиме шумомерами", - отметил Шапошников.

Глава Мосгордумы подчеркнул, что ключевое направление работы парламентариев в осеннюю сессии - над проектом бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Сейчас обсуждаются потребности каждого района и округа, общая социально-экономическая стратегия города. При подготовке проекта бюджета с коллегами-депутатами по фракции будем выходить к городским властям с предложением поддержать проект "Чистые реки СВАО", - добавил он.

Кроме того, запланировано принятие законов об исполнении бюджета, а также о столичном бюджете и о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. "Продолжим обсуждение законодательного регулирования использования средств индивидуальной мобильности. Этот актуальный вопрос уже на протяжении нескольких лет находится на контроле Мосгордумы. Также планируем провести круглый стол, посвященный развитию электротранспорта, систем накопления электроэнергии и зарядной инфраструктуры в Москве", - заключил Шапошников.