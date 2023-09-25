Пушилин сообщил об отставании в подготовке к зиме в части ДНР

Наибольшее отставание зафиксировали у Зугрэса (79,5%), Ясиноватой (85,9%), Волновахского района (90,2%), Першотравневого района (89,5%)

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Отставание по подготовке к осенне-зимнему периоду наблюдается в части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В целом мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду идут по плану, отставание наблюдается у Зугрэса (79,5%), Ясиноватой (85,9%), Волновахского района (90,2%), Першотравневого района (89,5%), а также по некоторым объектам министерств. Показали за две недели хороший рост Дебальцево и Володарский район", - написал Пушилин в Telegram-канале по итогам оперативного совещания.

Ранее коммунальные службы ДНР подготовили к отопительному сезону порядка 23 тыс. многоквартирных домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, подготовлено более 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения, отремонтированы 1 108 котельных. К работе в осенне-зимний период готово почти 13 тыс. км водопроводных сетей и около 4,5 тыс. км канализационных сетей.