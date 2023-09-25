Более 2 тыс. человек стали участниками фестиваля "День пареной репы" в Подмосковье

На празднике представили необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "День пареной репы", проходивший в минувшую субботу в Павловском Посаде, собрал более 2 тыс. гостей. Участники мероприятия могли попробовать необычные блюда из овощей и приобрести товары на ярмарке от мастеров из разных регионов России, об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В музее "Княжий двор" в городском округе Павловский Посад состоялся VI фестиваль "День пареной репы", который посетили более 2 тыс. гостей. <…> На празднике представили необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей. Были приготовлены суп-пюре из репы с тыквой, каша в тыкве, морковь с имбирем, тарталетки из капусты и многое другое. Помимо этого, на фестивале прошли конкурсы театральных постановок, частушек, а также конкурсы на лучшее оформление блюда и костюма", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что в рамках мероприятия была организована ярмарка сувениров ручной работы мастеров из нескольких регионов России.

В материале отмечается, что фестиваль проводится в Павловском Посаде с 2018 года.