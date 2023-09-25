В парламенте Якутии появился постоянный комитет по делам военнослужащих

В адрес парламента неоднократно поступали предложения от общественных организаций о создании подобного комитета

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Постоянный комитет по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и общественных организаций будет вести работу в парламенте Якутии седьмого созыва. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.

В новом созыве будут три должности заместителя председателя Госсобрания, помимо первого вице-спикера парламента, избраны Юрий Николаев, Афанасий Владимиров и Александр Подголов.

"Предполагается, что [один из заместителей] будет возглавлять новый комитет, который стоит на повестке дня сегодня - комитет по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и общественных организаций", - сказал Еремеев. По его словам, ранее в адрес парламента поступало множество предложений от общественных организаций о создании подобного комитета.

Как добавили в пресс-службе парламента, заместители председателя Ил Тумэн будут одновременно и председателями постоянных комитетов: двое - по государственному строительству и законодательству, по бюджету, финансам, налоговой ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

Во время первого пленарного заседания парламента в понедельник депутат Александр Жирков был избран первым заместителем председателя государственного собрания региона. Его кандидатуру поддержали 63 депутата, против - 5, воздержавшихся не было. Жирков в истории якутского парламентаризма стал единственным депутатом, получившим мандат в седьмой раз.

На первом пленарном заседании депутаты республики утвердили постановление об образовании постоянных комитетов и комиссии Госсобрания республики седьмого созыва. Так, в парламенте республики деятельность будут вести свыше 10 постоянных комитетов, а также мандатная и регламентная комиссия. Вопрос избрания председателей постоянных комитетов и комиссии будет рассмотрен на пленарном заседании 26 сентября.