В больницах Новосибирской области ввели масочный режим

За неделю в регионе зарегистрировали почти 27 тыс. случаев ОРВИ

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Масочный режим ввели в медучреждениях Новосибирской области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании под руководством главы Новосибирской области.

"В связи с тем, что мы видим незначительный рост заболеваемости сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями, в учреждениях здравоохранения проведены противоэпидемические мероприятия. В первую очередь, это масочный режим и ограничение посещений с целью нераспространения инфекции", - сказал Хальзов.

Он уточнил, что за неделю в регионе было зарегистрировано почти 27 тыс. человек, заболевших ОРВИ. Случаев заболевания гриппом зарегистрировано не было. 453,5 тыс. жителей Новосибирской области были привиты от гриппа в этом году. За последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен девяти жителям области.