Мурашко заявил о расширении доступа к трансплантологической помощи в России

По словам министра здравоохранения, к 2022 году системе здравоохранения удалось восстановить и увеличить объем доступности такой помощи после определенного спада активности, связанного с пандемией ковида

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Услуги трансплантации в российской медицине становятся все доступнее, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Успехи последних лет в области отечественной трансплантологии превратили ее в возможную, доступную для наших граждан технологию и в юридическом, и социальном, и, конечно же, в технологическом плане. Наблюдается очевидная положительная динамика по увеличению доступности данного вида помощи не только в количественном изменении, но и, конечно же, в географии", - сказал он на конгрессе "Трансплантация и донорство органов".

Мурашко добавил, что к 2022 году системе здравоохранения удалось восстановить и увеличить объем доступности такой помощи после определенного спада активности, связанного с пандемией ковида. "Результаты мониторинга трансплантологической помощи в текущем 2023 году позволяют прогнозировать, что мы также по сравнению с 2022 годом объемы превысим", - заметил он.

Министр связывает будущую положительную динамику, в частности, с качественными подходами по всем этапам организации этого вида медицинской помощи.