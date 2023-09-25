Турмаршруты по Байкалу намерены запустить между Бурятией и Иркутской областью в 2024 году

Речь идет о круизных маршрутах

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Водные туристические маршруты запустят между Иркутской областью и Бурятией летом 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"В предстоящем летнем сезоне два берега Байкала будут связаны водными маршрутами на катамаране Восточно-Сибирского речного пароходства вместимостью 148 пассажиров", - сообщил Доржиев.

В пресс-службе республиканского Минтуризма пояснили, что речь идет о круизных маршрутах. "Они включат в себя захватывающие путешествия по Байкалу в сопровождении профессиональных гидов, которые будут рассказывать о природных и культурных особенностях байкальской территории", - отметили в пресс-службе.

В июне на Байкале со стороны Бурятии запустили семидневные круизные туры федеральной туркомпанией "Водоходъ". Название туров - "Байкальская экспедиция", в путешествие можно отправиться на судне на воздушной подушке "Бирюса", маршрут проходит через теплые Баргузинский и Чивыркуйский заливы, знаменитые Ушканьи острова, где есть возможность со специально оборудованной смотровой площадки наблюдать за байкальской нерпой. Доржиев тогда сообщил, что с компанией "Водоходъ" у Бурятии долгосрочные планы по развитию круизного туризма на Байкале: в 2025 году спустят на воду четыре круизных судна на электрической тяге.

В 2022 году вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос развития круизного туризма на озере Байкал. Минэкономразвития России совместно с Ростуризмом, Минприроды, правительствами Бурятии и Иркутской области также должны проработать вопрос формирования отдельного федерального проекта "Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал".