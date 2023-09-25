25 сентября, 09:19
Пандемия COVID-19

В Югре число заражений коронавирусом выросло на 20% за неделю

В регионе за семь дней COVID-19 выявили у 196 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю выросло на 20%. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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"В Югре с 19 по 25 сентября зафиксировано 196 новых случаев COVID-19 в 20 из 22 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Число заболевших коронавирусом значительно растет в Югре вторую неделю подряд. Неделей ранее их число выросло в 1,5 раза - до 162.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 271 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерло 2 618 человек, выздоровели более 268 тыс. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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