Столичная система автоматизации мониторинга мер поддержки доступна для регионов

И.о. министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что сейчас в столице действует более 80 региональных мер поддержки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Система автоматизации мониторинга региональных мер поддержки правительства Москвы, представленная на платформе "Смартека", теперь доступна для тиражирования в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

Как напомнила и.о. министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, сейчас в столице действует более 80 региональных мер поддержки, их показатели необходимо постоянно мониторить, чтобы понимать, насколько они востребованы, какова их эффективность, есть ли необходимость изменений.

"Разработанная департаментом система автоматизированного мониторинга региональных мер поддержки позволила структурировать огромный объем данных как по действующим, так и завершившим действие мерам, хранить их в одном месте в удобных форматах, поддерживать информацию в актуальном состоянии и оперативно вносить изменения. Мы представили систему на платформе обмена лучшими практиками "Смартека" и готовы оказать помощь другим регионам в разработке аналогичных подходов для автоматизации любого объема данных и их интеграции в информационные системы органов власти и организаций", - приводятся в тексте слова Багреевой.

По ее словам, автоматизированная система интегрирована с системой управления доступом к информационным ресурсам правительства Москвы. Это обеспечивает доступ к процессу всех заинтересованных столичных ведомств, а также позволяет оперативно получать необходимые сведения от исполнителей. Благодаря системе анализ данных ускорился в пять раз, трудозатраты на поиск и обработку информации снизились с нескольких часов до одной минуты, рассказала и.о. министра.

"Москва разместила на "Смартеке" 170 своих практик - это 11,4% от общего объема представленных на сервисе инструментов. Многие из практик уже внедрены в других субъектах РФ. Наиболее популярными являются "Портал поставщиков", "Создание цифровой карьерной среды в университете", сборники "Алгоритмы для бизнеса" и "Алгоритмы для самозанятых", - уточнили в пресс-службе.