Команда из Приморья победила в соревнованиях роботизированных лодок

Всего в трехдневных соревнованиях приняли участие девять команд

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Победителем Всероссийских соревнований роботизированных лодок, которые прошли во Владивостоке, стала команда "Мега" Центра развития робототехники из дальневосточной столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы.

"Первое место заняла команда "Мега" Центра развития робототехники (Владивосток), в ее составе - школьники Александр Мандрон, Иван Рубцов, Богдан Шкляев и Вячеслав Кукунин. Второе место заняла команда "Бульк" студентов Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского (Владивосток): Евгений Шкурин, Даниил Подколзин и Данил Кравченко. Третьей стала команда "Греческая дыня" студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого: Артем Акжигитов, Андрей Клиновицкий, Анна Кильдибекова и Георгий Онучин", - сообщили в пресс-службе.

Трехдневные соревнования прошли на базе Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского в рамках проекта Кружкового движения НТИ "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике".

Всего в соревнованиях приняли участие девять команд школьников, студентов и аспирантов из Владивостока, Канска, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Во время соревнований автономным судам, которые разработали команды, необходимо было выполнить специальные задачи в бассейне в условиях, близких к реальным. Нужно было в автономном режиме пройти ворота, обогнуть маркер по часовой либо против часовой стрелки в зависимости от его цвета, коснуться трех буев, попасть тремя шарами в корзину, сбросить маяк в специальную область на дне и пришвартоваться к стояночному месту. Дополнительно команды готовили технический отчет и защитили проекты перед специалистами в области автономного судовождения.

Проект "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике" реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского, Центром развития робототехники и отраслевым центром "Маринет" Национальной технологической инициативы. Проект направлен на подготовку нового поколения технологических лидеров по направлениям и в интересах рынка "Маринет", создание и интеграцию в образовательный процесс комплексной системы подготовки школьников и студентов к российским и международным технологическим соревнованиям.