Смертность от рака в Псковской области за три года сократилась в 1,2 раза

Показатель составил 239 случаев на 100 тыс. населения

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Смертность от онкологических заболеваний в Псковской области за последние три года снизилась в 1,2 раза. Этого удалось достичь за счет нового диагностического оборудования, которое по нацпроекту "Здравоохранение" получил онкологический диспансер в регионе, сообщила ТАСС председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Для Псковской области тема борьбы с онкозаболеваниями является крайне актуальной, так как в регионе ежегодно выявляется порядка 6 тыс. человек, имеющих злокачественные новообразования. Ранее регион входил в число субъектов России, где зафиксировали наиболее высокие показатели смертности в стране.

"Существенно продвинуться в борьбе с онкозаболеваниями региону удалось благодаря участию в нацпроекте "Здравоохранение": нам удалось снизить смертность до 239 случаев на 100 тыс. населения, это в 1,2 раза ниже, чем три года назад. Сокращение произошло очень существенно благодаря раннему выявлению патологий, повышенному качеству медицинского сопровождения. Но в первую очередь это заслуга онкодиспансера и областной больницы, где появилось новое диагностическое оборудование", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, за последние три года в псковских медучреждениях полностью обновилось онкологическое оборудование. Кроме того, власти региона за последний год увеличили почти в 1,3 раза финансирование мероприятий по борьбе с такими патологиями, направив на эти цели почти 130 млн рублей.

"Снижение смертности - заслуга раннего выявления [заболевания], на ранних стадиях, это возможно при условии проведения системной диспансеризации. Вторая составляющая - повышение качества лечения таких пациентов. Это заслуга федерального финансирования и лекарств - сейчас онкологический фармацевтический рынок переживает расцвет, появились новые препараты, так называемая таргетная терапия. Обеспечена доступность новых видов лечения, они более эффективные и дают возможность качественнее проводить терапию. То есть улучшение показателя произошло за счет оборудования, лекарств и диспансеризации", - пояснила собеседница агентства.

Раннее выявление

Чтобы снизить число онкозаболеваний, власти региона делают ставку на их ранее выявление и для этого призывают жителей области активнее проходить плановые медосмотры и диспансеризацию.

"В регионе проводится активно информационная кампания. Диспансеризация направлена на то, чтобы выявить основные заболевания, от которых чаще всего умирают жители региона, - от онкологии и от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому если в ходе диспансеризации, например, выявляют повышенный уровень сахара и холестерина, то пациента направляют к кардиологу и тем самым действуют на упреждение, проводя лечение от инсульта. Или, например, во время флюорографии может быть выявлено онкологическое заболевание легких. То есть диспансеризация направлена на основные локализации онкозаболеваний", - резюмировала Гаращенко.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из главных направлений национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи. Реализация нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, началась в 2019 году.