Уровень заболеваемости ОРВИ в Калужской области превысил эпидпорог

В регионе за неделю диагностировали более 9 тыс. случаев заболевания

КАЛУГА, 25 сентября. /ТАСС/. Темп прироста заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями в Калужской области за неделю составил более 33%, заболеваемость превысила пороговые значения более чем на 67%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Показатель заболеваемости по совокупному населению - 91,3 на 10 тыс. населения, что на 67,5% выше уровня порогового значения. Эпидемический порог - 54,5", - говорится в сообщении.

По данным управления, на минувшей неделе в Калуге и области эпидемический процесс по заболеваемости ОРВИ продолжает набирать интенсивность, зарегистрировано более 9 тыс. случаев заболевания, показатель составил более 6 тыс., темп прироста - 33,7%. При этом во всех возрастных группах населения отмечается увеличение количества заболевших, наиболее выраженное у школьников - 43,5 %.

В областном центре также отмечается темп прироста заболеваемости, совокупно он составил 30,6%. Число госпитализированных с симптомами ОРВИ увеличилось, так, в стационары региона госпитализированы 26 человек, на предыдущей неделе - 19.