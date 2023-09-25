Онищенко заявил, что "пирола" заразен, но протекает легче первых видов "омикрона"

Он также отметил, что в России пока не регистрировали случаи заболевания этим вариантом вируса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость вариантом омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.2.86, или "пирола", будет расти. Он заразен, но не так вирулентен, как предыдущие виды "омикрона", сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"145 случаев [заболевания "пиролой" в мире]. Будет расти, будут тысячи случаев, но этот вариант, он контагиозен, но он не так вирулентен, как были те начальные штаммы "омикрона", которые появились в 2020 году", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что в России пока не регистрировали случаи заболевания этим вариантом вируса.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова со ссылкой на данные зарубежных специалистов сообщала, что заражение "пиролой" не требует госпитализации. Основными симптомами, по ее словам, является высокая температура в первые несколько дней, очень серьезное недомогание, но пока не описано развитие каких-то осложнений.