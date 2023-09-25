Более 120 врачей и учителей привлекли на работу в Мурманскую область в 2023 году

В региональном бюджете предусмотрели более 2 млрд рублей на поддержку медиков

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 120 врачей и педагогов привлекли на работу в Мурманскую область в 2023 году. Помимо федеральных мер поддержки в области оказывают уникальные региональные меры, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"До 25 тыс. рублей на оплату расходов по аренде жилья уже получают 157 медработников, и еще 28 специалистов обеспечены отремонтированными служебными квартирами. С 1 сентября расширили указанную меру и на педагогов Мурманской области. На данный момент на компенсацию претендуют 82 человека. К началу учебного года в рамках программы "Курс на Север" закрыто 32 вакансии в 30 школах региона. А в медицинских учреждениях, подведомственных региональному Минздраву, врачей стало больше на 89 человек c учетом завершивших свой трудовой путь специалистов", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Как сообщила на оперативном совещании областного правительства замгубернатора Елена Дягилева, безработица в регионе ниже среднероссийского на 0,1% и составляет 0,6%. При этом на 2,5 тыс. безработных приходится 22 тыс. вакансий. С учетом реализуемых и планируемых масштабных проектов требуется квалифицированный персонал. Четверть вакансий приходится на бюджетную сферу, необходимы врачи, педагоги, инженеры, специалисты IT-сферы, а также профессионалы со средним образованием. Действующая с мая этого года рекрутинговая служба по проекту "Курс на Север" провела переговоры почти с 1,5 тыс. соискателями. Из них 122 человека рассматривают переезд в регион. На 20 сентября трудоустроены 38 соискателей, частично закрыты вакансии в школах, в том числе и в самых отдаленных населенных пунктах.

По словам министра здравоохранения области Дмитрия Панычева, в региональном бюджете предусмотрено более 2 млрд рублей на поддержку врачей и среднего медперсонала. Региональные и федеральные выплаты при трудоустройстве составляют от 1 до 3 млн рублей. Сразу и полностью специалисты получают полярные надбавки. До 2020 года приезжающим на север их приходилось зарабатывать несколько лет. Очень популярна такая мера, как компенсация расходов на аренду жилья - до 25 тыс. рублей в месяц. Работники включены в приоритетный проект "Свой дом в Арктике": в 2023 году программой воспользовались 26 человек, семь домов возведено и еще один медработник купил домокомплект, проводится сборка. Выдано служебное жилое помещение 28 специалистам, сообщил Панычев.

"Набор бонусов медработникам беспрецедентен, уникален. В совокупности с персональной ответственностью главврачей есть результат. Кандалакша - рекордсмен по привлечению кадров, хотя пакет одинаковый, плюс 23 медработника. Все вопросы решаемы, если руководитель учреждения пытается их решить. Это сигнал для всех главврачей о персональной ответственности за привлечение необходимых специалистов. Отдельные главврачи лишились своих должностей, потому что с этой задачей не справлялись", - подытожил Чибис.