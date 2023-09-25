Трамп назвал телеканал NBC News "врагом народа"

Бывший президент США потребовал провести расследование

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал телекомпанию Comcast и принадлежащий ей телеканал NBC News "врагом народа" и призвал расследовать их деятельность.

"Почти все они бесчестные и коррумпированные, но в отношении Comcast с ее однобоким и зловредным освещением событий в эфире NBC News <...> следует провести расследование по факту государственной измены, - написал Трамп в социальной сети Truth Social. - Почему NBC и прочие коррумпированные и бесчестные медиакомпании имеют право бесплатно использовать бесценный эфир США? Они - истинная угроза демократии и фактически враги народа".

Он считает, что "СМИ, распространяющие фейковые новости, должны заплатить большую цену" за ущерб, которые они нанесли США.

Трамп также отметил, что в случае его избрания на высший государственный пост США в 2024 году крупнейшие американские СМИ, которые, по его мнению, распространяют недостоверную информацию, будут подвергнуты "тщательной проверке за их заведомо ложное и предвзятое освещение событий".