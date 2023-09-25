25 сентября, 10:38

Колокольцев прибыл в Ереван для участия в объединенной коллегии МВД Армении

В ходе рабочего визита министра также запланированы и других мероприятий

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Ереван для участия в заседании объединенной коллегии МВД Армении. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев прибыл в город Ереван для участия в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Армения", - сказала она.

В ходе рабочего визита министра запланированы несколько других мероприятий. 

Теги:
Колокольцев, Владимир АлександровичАрменияРоссия
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