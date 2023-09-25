В Москве на ВДНХ расскажут о космических кораблях и жизни на орбите

Гости также узнают о влиянии стресса на мозг человека и об истории космической психологии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии и лекции, посвященные космическим кораблям "Союз", жизни космонавтов на орбите, психологическим экспериментам в космосе и другим темам, пройдут на площадках Музейного города ВДНХ с 26 сентября по 1 октября, сообщила пресс-служба выставочного центра.

"С 26 сентября по 1 октября на площадках Музейного города главной выставки страны пройдут бесплатные образовательные мероприятия проекта "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут о космических кораблях "Союз", павильоне "Земледелие", влиянии стресса на мозг человека, истории космической психологии. Участие по регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, как уточняют в пресс-службе, 26 сентября в центре "Космонавтика и авиация" пройдет тематическая экскурсия "Союз" - космический долгожитель" к 10-й годовщине запуска пилотируемого корабля "Союз ТМА-10М". Гости программы узнают об истории этого аппарата, его модификациях и нереализованных планах по его использованию. А 27 сентября в 18:00 и 19:30 здесь расскажут о том, что происходит с летчиками-космонавтами в экспедициях - на станциях и в открытом космосе, познакомят с особенностями рациона, бытовыми условиями и гардеробом космонавта.

Кроме того, 29 сентября в павильоне "Рабочий и колхозница" можно будет прослушать лекцию профессора МГК Вячеслава Дубынина на тему стресса: каковы наиболее частые его причины, почему важно различать острый и хронический стресс, как можно опознать и скорректировать состояние выгорания. А в центре "Космонавтика и авиация" в этот день пройдет лекция о психологических экспериментах в космосе. Посетителей ждут и другие мероприятия, расписание можно посмотреть на сайте ВДНХ.