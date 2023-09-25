В Якутске демонтировали монумент памяти ссыльных и репрессированных поляков

На его плитах были, в частности, имена Вацлава Серошевского и Эдуарда Пекарского

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Памятник ссыльным и репрессированным полякам демонтировали в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

На месте, где был памятник, остался разрушенный постамент с лестницей. Там, где прежде стояла композиция из нескольких больших камней с именами польских ученых и исследователей, остались дыры в земле.

Монумент памяти поляков посвящен ссыльным XVII-XIX веков и жертвам репрессий XX века, а также исследователям якутской земли. На его плитах были имена Вацлава Серошевского (1858-1945), Эдуарда Пекарского (1858-1934) и других польских деятелей.

Как уточнили ТАСС в Департаменте Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия, памятник, расположенный по адресу Курашова 34/1, не является объектом культурного наследия и не включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Также он не обладает признаками объекта культурного наследия.

Причину демонтажа власти пока не объяснили.